Uruguaylı yıldız Diego Godin Beşiktaş'a yakın! İtalyan medyası rakamları açıkladı

Beşiktaş geçen seneyi çifte kupayla tamamlamıştı. Bu sezon ise beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Zirveden uzakta kalan siyah beyazlıların aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de iddiası kalmadı.

Bu kötü gidişatın faturası Sergen Yalçın'a kesilecek gibi görülürken Beşiktaş şampiyon hocasıyla yola devam kararı aldı. Sonrasında ise gözler transfere çevrildi. Sergen Yalçın, öncelikle defans hattına takviye yapılmasını istiyor. Hedefte ise daha önce de gündeme gelen Diego Godin bulunuyor.

AKIBETİ BELLİ DEĞİL

İtalyan basını Uruguaylı savunmacının nereye transfer olacağı konusunda net bir bilginin bulunmadığını belirtiyor. Godin'in sözleşmesini feshedebileceği de, bir yıllık daha sözleşme imzalayabileceği de ihtimaller arasında yer alıyor. Ancak sözleşme uzatma konusunda yıllık ücretinde indirime gitmesi gerekli.

TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

Godin'i kış transfer döneminde Türkiye'de görebiliriz. Beşiktaş'ın Uruguaylı oyuncuya yıllık 1.5 milyon €'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

DİEGO GODİN

Diego Godín 16 Şubat 1986 doğumlu Uruguaylı millî futbolcudur. Merkez Savunma (stoper) mevkiinde görev yapan oyuncu Cagliari forması giymektedir. Profesyonel futbol kariyerine C.A. Cerro takımından başlamış ve bu kulüpte kaptanlığa kadar yükselme başarısı göstermiştir. 2006-2007 yılları arasında, bir sezon Club Nacional de Football takımında forma giydi. 2007 yılının Ağustos ayında, La Liga takımlarından Villarreal ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Takımının La Liga'da en başarılı sezonunu geçirdiği yılda 24 maçta görev aldı.

4 Ağustos 2010 tarihinde, Villarreal takımında en iyi sezonunu yaşadıktan sonra Godin, yaklaşık 8 milyon € değerindeki bonservis ​​ücreti ile, başka bir La Liga takımı olan Atlético Madrid kulübü ile beş yıllık bir sözleşme imzaladıGodin, Atlético Madrid'in Inter takımını 2-0 yenerek kazandığı 2010 UEFA Süper Kupa maçında forma giymiştir.