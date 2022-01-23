Ürün Geliştirme Elemanı (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ürün Geliştirme Elemanı (Metal) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ürün Geliştirme Elemanı (Metal) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ürün Geliştirme Elemanı (Metal) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ürün Geliştirme Elemanı (Metal) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ürün Geliştirme Elemanı (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ürün Geliştirme Elemanı (Metal) Maaşları

Ürün Geliştirme Elemanı (Metal) maaşı ortalama olarak aylık 5176,5_TL'dir. En düşük Ürün Geliştirme Elemanı (Metal) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ürün Geliştirme Elemanı (Metal) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2163.16

Meslek Adı :

Ürün Geliştirme Elemanı (Metal)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Müşteri talepleri doğrultusunda, ürün geliştirme süreçlerinde, yeni ürünlerin prototip, numunelerini oluşturan, onaylayan, yeni ürünleri devreye alan ve sektörde alternatif ürün ve yüzey Geliştirme (ÜR-GE) faaliyetlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ürün Geliştirme Elemanı (Metal), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mekanik geliştirme yapmak

b) Yüzey geliştirme yapmak,

c) Kaplama geliştirme yapmak,

d) Malzeme geliştirmek ve tedarik etmek,

e) Ürün tasarımı geliştirmek,

f) Prototip ve numune üretimi yapmak,

g) Ölçüm ve validasyon yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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