Ürün Tanıtım Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ürün Tanıtım Görevlisi görev tanımı nedir, Ürün Tanıtım Görevlisi ne iş yapar, Ürün Tanıtım Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ürün Tanıtım Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ürün Tanıtım Görevlisi Tanımı;

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Ürün Tanıtım Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ürün Tanıtım Görevlisi Maaşları

Ürün Tanıtım Görevlisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ürün Tanıtım Görevlisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ürün Tanıtım Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5242.14

Meslek Adı :

Ürün Tanıtım Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Satış Tanıtım Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sorumlu olduğu ürünleri müşterilere tanıtma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ürün Tanıtım Görevlisi (Gıda); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sorumlu olduğu ürünler hakkında bilgi almak, gerekli eğitimlere katılmak,

b) Ürünlerin tanıtımı için stantları düzenlemek,

c) Tanıtımı yapacağı ürünleri tanıtıma hazır hale getirmek, gerekenleri pişirmek, dilimlemek vb. hazırlıkları yapmak,

d) Müşterilere ürünleri tanıtmak, kullanımlarını özelliklerini anlatmak,

e) Ürünleri müşterilere tattırmak, denemesini sağlamak,

f) Müşterilerin ürünleri satın alması konusunda yardımcı olmak,

g) Satışı yapılan ürün stoklarını kontrol etmek, azalan ürünlerin temin edilmesini sağlamak,

h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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