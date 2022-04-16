Ürün Tanıtım Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ürün Tanıtım Görevlisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Ürün Tanıtım Görevlisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Ürün Tanıtım Görevlisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Ürün Tanıtım Görevlisi Tanımı;
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Ürün Tanıtım Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ürün Tanıtım Görevlisi Maaşları
Ürün Tanıtım Görevlisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ürün Tanıtım Görevlisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ürün Tanıtım Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
5242.14
Meslek Adı :
Ürün Tanıtım Görevlisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Hizmet Ve Satış Elemanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Satışlar İle İlgili Elemanları
Meslek Grubu :
Diğer Satış Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Satış Tanıtım Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Sorumlu olduğu ürünleri müşterilere tanıtma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Ürün Tanıtım Görevlisi (Gıda); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Sorumlu olduğu ürünler hakkında bilgi almak, gerekli eğitimlere katılmak,
b) Ürünlerin tanıtımı için stantları düzenlemek,
c) Tanıtımı yapacağı ürünleri tanıtıma hazır hale getirmek, gerekenleri pişirmek, dilimlemek vb. hazırlıkları yapmak,
d) Müşterilere ürünleri tanıtmak, kullanımlarını özelliklerini anlatmak,
e) Ürünleri müşterilere tattırmak, denemesini sağlamak,
f) Müşterilerin ürünleri satın alması konusunda yardımcı olmak,
g) Satışı yapılan ürün stoklarını kontrol etmek, azalan ürünlerin temin edilmesini sağlamak,
h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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