Ürün Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ürün Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ürün Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ürün Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ürün Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ürün Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ürün Uzmanı Maaşları

Ürün Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 13625_TL'dir. En düşük Ürün Uzmanı maaşı 8250_TL, En yüksek ise 19000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ürün Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3322.13

Meslek Adı :

Ürün Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu

: İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu :

Ticari Satış Temsilcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ürünlerin başarılı bir şekilde piyasaya sunulması, pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi, hedeflenen kar marjı satış hacmi ve pazar payına ulaşılması için piyasa koşullarının takip edilmesi konularına destek olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ürün Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yeni ürünlerin ürün portföyüne alınması sürecine destek olmak,

b) Sektör ve ürünler ile ilgili pazar araştırması yapmak,

c) Ürünler ile ilgili veriler ile dönemsel (günlük, haftalık, aylık vb.) raporları belirlenen süre ve kriterlere uygun olarak hazırlamak ve analiz etmek,

d) Pazar, rakip ve ürün tanıtımları için alternatif stratejiler geliştirilmesine destek olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

. Güncel Meslek : EVET

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