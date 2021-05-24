Ürün Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3322.13

Meslek Adı : Ürün Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu : Ticari Satış Temsilcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Ürünlerin başarılı bir şekilde piyasaya sunulması, pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi, hedeflenen kar marjı satış hacmi ve pazar payına ulaşılması için piyasa koşullarının takip edilmesi konularına destek olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ürün Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yeni ürünlerin ürün portföyüne alınması sürecine destek olmak,

b) Sektör ve ürünler ile ilgili pazar araştırması yapmak,

c) Ürünler ile ilgili veriler ile dönemsel (günlük, haftalık, aylık vb.) raporları belirlenen süre ve kriterlere uygun olarak hazırlamak ve analiz etmek,

d) Pazar, rakip ve ürün tanıtımları için alternatif stratejiler geliştirilmesine destek olmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ürün Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni mesleği için “7132.06” kod olarak kullanılır iken AIM Memuru mesleği için “3154.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ürün Uzmanı Meslek Kodu “3322.13” olarak belirlenmiştir.

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