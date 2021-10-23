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Üryan ne demek, TDK'ya göre Üryan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Üryan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Üryan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Üryan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Üryan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Üryan ne demek, TDK'ya göre Üryan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Üryan ne demek? Üryan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi üryan kelimesi. Peki üryan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre üryan nedir, üryan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÜRYAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Üryan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Üryan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre üryan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çıplak

ÜRYAN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- anadan üryan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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