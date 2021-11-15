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Usain Bolt pişmanlığını dile getirdi: "Keşke emekliye ayrılmasaydım"

Birçok rekor ve başarıya imza atan dünyaca ünlü eski sprinter Usain Bolt, emekliliğe ayrılmasının ardından yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Bolt, "Tokyo 2020'ye katılsaydım, 9.80'i muhtemelen geçerdim. Keşke emekliye ayrılmasaydım." ifadelerini kullandı.

Usain Bolt pişmanlığını dile getirdi: "Keşke emekliye ayrılmasaydım"

Dünyaca ünlü eski sprinter Usain Bolt, emekliye erken ayrıldığını düşündüğünü ve yaşadığı pişmanlığı açıkladı. Dubai'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan eski sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı evinden takip ettiğini belirterek, "Piste çıkmayı gerçekten çok özledim. Tokyo'da yarışmayı çok isterdim. Çünkü ben, öyle anlar için yaşıyorum. Televizyondan izlemek çok zor geldi." diye konuştu.

"DİĞER ATLERLER ÇOK HIZLI DEĞİL"

Tokyo 2020'de yapılan erkekler 100 metre finalini kazanan İtalyan Lamont Marcell Jacobs'un 9.80'lik derecesinin altını çizen Usain Bolt, "Antrenörüm, kariyerimin sonlarına doğru bana, 'Diğer atletler hızlanmıyor. Sen yavaşlıyorsun.' demişti. O zamana kadar hiç böyle düşünmemiştim. Gerçekten de diğer atletler çok hızlı değil. Çıtayı rekorlarımla çok yükseğe çektim ve sonra yavaşlamaya başladım. Ama Tokyo 2020'ye katılsaydım, 9.80'i muhtemelen geçerdim. Keşke emekliye ayrılmasaydım." ifadelerini kullandı.

Usain Bolt pişmanlığını dile getirdi: Keşke emekliye ayrılmasaydım

"BANA DENK ATLET YOK"

Şu anki nesilde kendine denk atletlerin olmadığını söyleyen Usain Bolt, "Olimpiyatlarda her şey farklı oluyor. Atletizmin en yüksek seviyesi bu yarışlar ve her zaman bunlara kendimi hazır hissediyorum. Bu sporda yapabileceğim her şeyi yaptım ve tüm motivasyonum bu. Bugünkü nesilde bana denk atlet yok. Bu nedenle rekorlarımın daha uzun yıllar kırılamayacağına inanıyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Usain Bolt pişmanlığını dile getirdi: Keşke emekliye ayrılmasaydım

2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından emekliye ayrılan Jamaikalı atlet, erkekler 100 metrede 9.58 ve 200 metrede 19.19'luk dereceleriyle dünya rekorlarının sahibi durumunda bulunuyor.

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