Usain Bolt'un kovid-19 testi pozitif çıktı

Dünyanın en iyi atletlerinden biri olan Usain Bolt'un ismin kovid-19'a yakalandığı kaydedildi. Bolt'un Jamaika'da 34. yaş gününü kutladığı partiden birkaç gün sonra Kovid-19 testi yaptırdığı ve test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Usain Bolt'un doğum gününe Manchester City'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling'in de katıldığı bildirildi.

Ünlü atletin, 14 günlük karantinaya girdiği bildirildi. Öte yandan partiden sosyal medyaya yansıyan görüntülerde partide çoğu kişinin maske kullanılmaması ve sosyal mesafeye özen gösterilmemesi dikkat çekmişti.

USAİN BOLT KİMDİR?

Usain St. Leo Bolt (21 Ağustos 1986, Trelawny, Jamaika), altı Olimpiyat Altın Madalyası sahibi Jamaikalı kısa mesafe koşucusudur. Bolt, 100 metre ile 200 metre dünya rekorlarının ve takım arkadaşlarıyla birlikte de 4 x 100 metre bayrak yarışı dünya rekorunun sahibidir. Ayrıca bu üç farklı yarışta, olimpiyat rekorlarının da sahibidir. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda üç yarışta da altın madalya kazanarak, Carl Lewis'in 1984 Yaz Olimpiyatları'nda bu üç yarışta da altın madalya kazanmasından sonra, bunu başaran ilk sprinter olmuştur. Ayrıca üç yarışta birden olimpiyat rekoru kıran ilk sporcudur. 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ki başarılarıyla, 100 m ve 200 m yarışlarında, dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu elinde bulunduran ilk sporcu olmuştur.



Bolt ilk olarak, 2002 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 200 m yarışını kazanarak kendini göstermiştir. Bu birincilikle, şampiyonada altın madalya kazanan en genç sporcu olmuştur. 2004 yılında Carifta Oyunları'nda 200 metreyi 19.93 saniye ile koşarak 20 saniyenin altına inen ilk genç sporcu olmuştur ve Roy Martin'e ait olan dünya gençler rekorunu, saniyenin onda ikisi kadar geliştirmiştir. 2004 yılında profesyonel olan Bolt, ilk iki sezonunu sakatlıklarla geçirmesine rağmen 2004 Atina Olimpiyatları'na katılmıştır. 2007 yılında, 200 metreyi 19.75 ile koşarak, daha önce Donald Quarrie'ye ait olan Jamaika ulusal rekorunu kırmıştır. Mayıs 2008'de ise, 100 metreyi 9,72 ile koşarak dünya rekoru kırmıştır. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda, 100 m ve 200 m yarışlarını dünya rekoru kırarak kazanmıştır. Bu şampiyonada, önce 100 metreyi 9.69'la koşarak, yine kendine ait olan 9.72 saniyelik rekoru kırmıştır, sonra da 200 metreyi 19.32 ile koşarak, Michael Johnson'ın 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda kırdığı rekoru geliştirmiştir. Pekin Olimpiyatları'ndan bir yıl sonra, Ağustos 2009'da düzenlenen2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, kendine ait olan 100 m ve 200 m dünya rekorlarını 9.58 ve 19.19 saniyelik dereceleri ile geliştirmiştir. Bu rekorlar, tam otomatik zaman ölçümlerinin başlamasından bu yana en yüksek rekorlardır.

Bolt, bu başarılarının sonrasında, 2009 yılında Laureus Yılın Erkek Sporcusu ödülünü kazanmıştır. Kazandığı başarılardan dolayı, medya tarafından kendisine "Lightning Bolt" (Yıldırım Bolt) lakabı takılmıştır.