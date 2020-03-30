Uşak giriş ve çıkışları polis tarafından kontrol altında

Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında sivil araçlara yönelik denetim gerçekleştirilirken sağlık ekipleri tarafından ateş ölçümü yapıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı pek çok güvenlik ekibi kentin giriş ve çıkışlarında bulunarak korona virüs tedbirleri kapsamında sivil araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin yapıldığı dünden bu yana D300 karayolunda durdurulan binin üzerinde araç tek tek kontrol edilirken vatandaşlara korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Şehir içi servis araçlarında denetimler üst seviyede sürerken, kurallara uyulup uyulmadığı titizlikle kontrol edildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık çalışanı ise araçlarda bulunan vatandaşlara yüksek ateş kontrolü yaptı.

Ekipler tarafından denetimlerin sıkı bir şekilde süreceği öğrenilirken, yapılan denetimler kapsamında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, herkesin duyarlı ve tedbirli olması halinde virüs salgınının atlatılabileceğini kaydederken bu süreçte polis ekipleri ve sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti.

Kaynak: İHA