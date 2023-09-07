Uşak heyeti 3 bin kişinin istihdam edileceği ‘TDİOSB’ projesi için destek turuna çıktı

Uşak Vali Dr. Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ertan Keleş, Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret etti.

Uşak heyeti, Uşak ili Banaz ilçesi Hamam Boğazı mevkiinde kurulması planlanan ve proje paydaşları Uşak İl Özel İdaresi, Uşak Belediyesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), Uşak Ticaret Borsası, Banaz Belediyesi, Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifi (PANKOP) olan Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için bilgilendirme turlarına çıkarak projenin hayat geçmesi için destek de istedi.

Projede yüzde 75'i kadın 3 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulamaya konulan Kent Tarımı modeli çerçevesinde jeotermal kaynağın bol olduğu, Banaz ilçesinde atıl arazileri tarıma kazandırmak için 2 bin 400 dekar alanda Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi kurulması için yatırım analizi ve fizibilite çalışmaları tamamlandı.

Bu projede, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi ve biokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması hedefleniyor. TDİOSB'de yapılacak yatırımların, sürdürülebilir, çevreci yeşil yatırımlar olup yağmur suyu hasadı ile su tasarrufu sağlanması ve karbon ayak izinde azalım ile yeşil üretimin teşvik edilmesi gibi hedefler da güdülüyor.

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TDİOSB alanında sera işletmeleri, sanayi işletmeleri, sosyal donatı alanları, ihracat ofisi, tarım teknokent merkezi ve laboratuvar da yer alıyor.

Kurulacak olan TDİOSB'de sera ısıtmasında, bölgede yüksek potansiyele sahip, proje alanına 8 kilometre uzaklıkta yer alan ve ruhsatı il özel idaresine ait olan Hamam Boğazı bölgesindeki kaynaktan sağlanacak sıcak su kullanılacak. Yaklaşık 2 bin 400 dekar alanda kurulacak Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, 10-25-50 ve 100 dekarlık yaklaşık 25 sera işletmesinin yer yer alması ve bu seralarda sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılması planlanıyor. Proje hayata geçtiğinde, yüzde 75'i kadınlardan oluşacak 3 bin kişilik istihdam sağlanacak olup kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler üretilecek, böylelikle üretim ivme kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)