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  3. Uşak merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Uşak merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

UŞAK merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.

Uşak merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

UŞAK merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması'na ilişkin soruşturma kapsamında Uşak ve Aksaray'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından 6 eski askeri lise öğrencisi, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

DHA

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