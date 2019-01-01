Uşak merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
UŞAK merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.
UŞAK merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması'na ilişkin soruşturma kapsamında Uşak ve Aksaray'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından 6 eski askeri lise öğrencisi, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
DHA
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