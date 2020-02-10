Uşak nüfusu ne kadar? Uşak ilçe nüfusları 2021 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları açıklandı ve illerin nüfusları belli oldu. Uşaklılar da kendi illerinin ve bulundukları ilçelerinin nüfuslarını araştırmaya başladı. İşte Uşak'ın ilçe ilçe nüfusu...

1 6 BANAZ İlçe Nüfusu: 35.647 Erkek: 17.716 Kadın: 17.931