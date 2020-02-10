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Uşak nüfusu ne kadar? Uşak ilçe nüfusları 2021

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları açıklandı ve illerin nüfusları belli oldu. Uşaklılar da kendi illerinin ve bulundukları ilçelerinin nüfuslarını araştırmaya başladı. İşte Uşak'ın ilçe ilçe nüfusu...

Uşak nüfusu ne kadar? Uşak ilçe nüfusları 2021 116

BANAZ

İlçe Nüfusu: 35.647

Erkek: 17.716

Kadın: 17.931