Uşak sokağa çıkma yasağı kalktı mı, okullar açılacak mı? Uşak Kademeli Normalleşme Adımları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Herkesin merakla beklediği ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılır iken, yüksek ve çok yüksek risk kategorisindeki illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması ise tüm illerde devam edecek.

Peki Uşak ilinde kademeli normalleşme kararları sonrasında hayat nasıl devam edecek? Uşak ilinde Sokağa çıkma yasağı ve okulların açılıp açılmadığı ile ilgili tüm detayları sizler için araştırdık…

Uşak Renk Kategorisi

Renk Kategorisi Mavi olarak belirlenmiştir.

Uşak Risk Kategorisi

Risk Kategorisi Düşük riskli olarak belirlenmiştir.

Uşak Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Var mı?

Sokağa Çıkma Serbest

Uşak Akşam Sokağa Çıkma Yasak mı?

Yasak

Uşak 65 Üstü Yaş Çıkma Yasağı

Serbest

Uşak 20 altı Yaş Çıkma Yasağı

Serbest

Uşak Okul Öncesi eğitim kurumları açık mı?

Okul Öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verir.

Uşak İlkokullar açık mı?

Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb seyrek nufuslu yerlerdeki okullar yüzyüze eğitime tam zamanlı devam eder. İlkokullar 2 gün okulda seyreilmiş sınıflarda yüzyüze, 3 gün ise uzaktan eğitim alır.

Uşak 8. ve 12. Sınıflar açık mı?

Hazırlık, 9,10,11 sınıflarda haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüzyüze eğitim alır

Uşak Ortaokullar açık mı?

5,6,7. sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüzyüze, 3 gün uzaktan eğitim alır. Ortaokul 8. sınıflar Haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüzyüze eğitim alır.

Uşak 12.sınıflar açık mı?

12.sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüzyüze eğitim alır.

Uşak Restoran Cafe Tatlıcı Çay Bahçesi vb. açık mı?

07:00 ile 19:00 Saatleri Arasında Yüzde 50 Kapasite ile açık

Uşak Halı Sahalar, yüzme havuzları açık mı?

09:00 ile 19:00 saatleri arasında açık

Uşak Nikah Salonları açık mı?

100 kişiye kadar 1 saat boyunca tören düzenleyebilecektir.

Uşak Genel Kurullar Yapılabilecek mi?

300 Kişiye Kadar Yapılabilir.

Uşak Kamu Kurumları Mesai Saatleri?

Normal Mesai