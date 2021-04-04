Uşak Spor 0 - 2 Gümüşhanespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 31. hafta maçında Uşak Spor sahasında Gümüşhanespor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki Uşak Spor - Gümüşhanespor maçı skoru ne oldu?

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