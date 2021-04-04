Uşak Spor 0 - 2 Gümüşhanespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Uşak Spor, Gümüşhanespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Uşak Spor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Uşak Spor ve Gümüşhanespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 31. hafta maçında Uşak Spor sahasında Gümüşhanespor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Uşak Spor - Gümüşhanespor maçı skoru ne oldu?
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Uşak Spor - Gümüşhanespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Uşak Spor Gümüşhanespor Maçının Hakemleri
Fevzi Erdem Akbaş(hakem), Fetdah Yiğit(1. Yardımcı Hakem), Mücahid Adem Çelebi(2. Yardımcı Hakem), Sercan Yılmaz(dördüncü Hakem)
Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 9. Mehmet Gürkan Öztürk, 10. Mehmet Bektaş, 11. Serhat Baştan, 15. Samet Cantürk, 17. Kadir Ari, 20. Seçkin Getbay, 29. Ali Kılıç, 41. Berkay Özer, 43. İsmet Benli, 77. Levent Aktuğ
Yedekler
13. Hüseyin Koç, 3. İbrahim Doğukan Başal, 6. Akif Aslan, 7. İbrahim Şirin, 19. Noyan Öz, 42. Muhammed Fatih Kunat, 54. Berat Çetinkaya, 64. Resul Türkkalesi, 88. Abdullah Emir Bilgiç
Teknik Sorumlu
Tahsin Nazmi Erdenerin
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Levent Aktuğ 88.dk, Çift Sarı Kart Berkay Özer 90+7.dk
Oyundan Çıkanlar
Serhat Baştan 79.dk, Kadir Ari 64.dk, Mehmet Bektaş 74.dk
Oyuna Girenler
İbrahim Şirin 79.dk, Resul Türkkalesi 64.dk, Noyan Öz 74.dk
Gümüşhanespor İlk 11
61. Zeki Ayvaz, 22. Burak Demireğen, 90. Osman Torun, 28. Berkan Yıldırım, 87. Ömer Alp Kulga, 5. Muharrem Efe, 23. Raif Gündoğdu, 8. Sercan Kaya, 7. Tuğay Adamcıl, 10. Tekin Adar, 41. Erdinç Mergen
Yedekler
34. Soykan Alp Aydın, 48. Yunus Şimşek, 4. Özgür Ortaç, 6. Osman Can Kömürcü, 88. Emre Kömürcü, 78. Oğuz Eken, 11. Musa Sinan Yılmazer, 20. Baran Basut, 98. İlke Tankul
Teknik Sorumlu
Goller
Sercan Kaya,71.dk (f), Sercan Kaya,82.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Raif Gündoğdu 15.dk, Sarı Kart Burak Demireğen 78.dk
Oyundan Çıkanlar
Sercan Kaya 87.dk, Tekin Adar 79.dk, Tuğay Adamcıl 87.dk, Raif Gündoğdu 87.dk, Erdinç Mergen 70.dk
Oyuna Girenler
Osman Can Kömürcü 87.dk, Musa Sinan Yılmazer 79.dk, Özgür Ortaç 87.dk, Yunus Şimşek 87.dk, İlke Tankul 70.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|30
|23
|7
|0
|76
|20
|76
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|29
|17
|8
|4
|65
|25
|59
|40
|3
|Kocaelispor
|29
|16
|7
|6
|44
|24
|55
|20
|4
|Sarıyer
|30
|14
|10
|6
|43
|25
|52
|18
|5
|Ankara Demirspor
|30
|14
|10
|6
|48
|32
|52
|16
|6
|Çorum FK
|29
|14
|7
|8
|57
|30
|49
|27
|7
|24Erzincanspor
|29
|13
|10
|6
|40
|25
|49
|15
|8
|Amed Sportif
|30
|14
|6
|10
|44
|39
|48
|5
|9
|Afjet Afyonspor
|29
|12
|11
|6
|41
|34
|47
|7
|10
|Uşak Spor
|29
|12
|8
|9
|42
|36
|44
|6
|11
|Kahramanmaraşspor
|29
|7
|10
|12
|34
|48
|31
|-14
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|İnegölspor
|29
|5
|10
|14
|31
|45
|25
|-14
|14
|Şanlıurfaspor
|29
|7
|6
|16
|34
|64
|27
|-30
|15
|Hacettepe Spor
|29
|6
|5
|18
|22
|42
|23
|-20
|16
|Ergene Velimeşe
|29
|4
|11
|14
|35
|60
|23
|-25
|17
|Gümüşhanespor
|30
|7
|5
|18
|32
|63
|26
|-31
|18
|Sancaktepe FK
|30
|6
|5
|19
|28
|64
|23
|-36
|19
|Niğde Anadolu FK
|29
|3
|11
|15
|22
|47
|20
|-25
Fikstür
|01.04.2021
|24Erzincanspor
|0-1
|Çorum FK
|01.04.2021
|Uşak Spor
|0-2
|Gümüşhanespor
|01.04.2021
|Şanlıurfaspor
|1-2
|Sarıyer
|01.04.2021
|Sancaktepe FK
|1-4
|İnegölspor
|01.04.2021
|Kahramanmaraşspor
|0-2
|Kocaelispor
|01.04.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Manisa FK
|01.04.2021
|Hacettepe Spor
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|01.04.2021
|Ankara Demirspor
|3-0
|Niğde Anadolu FK
|01.04.2021
|Amed Sportif
|1-1
|Afjet Afyonspor