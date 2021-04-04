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Uşak Spor 0 - 2 Gümüşhanespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Uşak Spor, Gümüşhanespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Uşak Spor 0 - 2 Gümüşhanespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Uşak Spor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Uşak Spor ve Gümüşhanespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  31. hafta maçında Uşak Spor sahasında Gümüşhanespor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Uşak Spor - Gümüşhanespor maçı skoru ne oldu?
Uşak Spor, Gümüşhanespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Uşak Spor - Gümüşhanespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Uşak Spor Gümüşhanespor Maçının Hakemleri
Fevzi Erdem Akbaş(hakem), Fetdah Yiğit(1. Yardımcı Hakem), Mücahid Adem Çelebi(2. Yardımcı Hakem), Sercan Yılmaz(dördüncü Hakem)

UŞAK SPORUşak Spor

Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 9. Mehmet Gürkan Öztürk, 10. Mehmet Bektaş, 11. Serhat Baştan, 15. Samet Cantürk, 17. Kadir Ari, 20. Seçkin Getbay, 29. Ali Kılıç, 41. Berkay Özer, 43. İsmet Benli, 77. Levent Aktuğ

Yedekler
13. Hüseyin Koç, 3. İbrahim Doğukan Başal, 6. Akif Aslan, 7. İbrahim Şirin, 19. Noyan Öz, 42. Muhammed Fatih Kunat, 54. Berat Çetinkaya, 64. Resul Türkkalesi, 88. Abdullah Emir Bilgiç

Teknik Sorumlu
Tahsin Nazmi Erdenerin

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Levent Aktuğ 88.dk, Çift Sarı Kart Berkay Özer 90+7.dk

Oyundan Çıkanlar
Serhat Baştan 79.dk, Kadir Ari 64.dk, Mehmet Bektaş 74.dk

Oyuna Girenler
İbrahim Şirin 79.dk, Resul Türkkalesi 64.dk, Noyan Öz 74.dk

GÜMÜŞHANESPORGümüşhanespor

Gümüşhanespor İlk 11
61. Zeki Ayvaz, 22. Burak Demireğen, 90. Osman Torun, 28. Berkan Yıldırım, 87. Ömer Alp Kulga, 5. Muharrem Efe, 23. Raif Gündoğdu, 8. Sercan Kaya, 7. Tuğay Adamcıl, 10. Tekin Adar, 41. Erdinç Mergen

Yedekler
34. Soykan Alp Aydın, 48. Yunus Şimşek, 4. Özgür Ortaç, 6. Osman Can Kömürcü, 88. Emre Kömürcü, 78. Oğuz Eken, 11. Musa Sinan Yılmazer, 20. Baran Basut, 98. İlke Tankul

Teknik Sorumlu


Goller
Sercan Kaya,71.dk (f), Sercan Kaya,82.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Raif Gündoğdu 15.dk, Sarı Kart Burak Demireğen 78.dk

Oyundan Çıkanlar
Sercan Kaya 87.dk, Tekin Adar 79.dk, Tuğay Adamcıl 87.dk, Raif Gündoğdu 87.dk, Erdinç Mergen 70.dk

Oyuna Girenler
Osman Can Kömürcü 87.dk, Musa Sinan Yılmazer 79.dk, Özgür Ortaç 87.dk, Yunus Şimşek 87.dk, İlke Tankul 70.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK30237076207656
2Hekimoğlu Trabzon29178465255940
3Kocaelispor29167644245520
4Sarıyer301410643255218
5Ankara Demirspor301410648325216
6Çorum FK29147857304927
724Erzincanspor291310640254915
8Amed Sportif30146104439485
9Afjet Afyonspor29121164134477
10Uşak Spor2912894236446
11Kahramanmaraşspor2971012344831-14
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13İnegölspor2951014314525-14
14Şanlıurfaspor297616346427-30
15Hacettepe Spor296518224223-20
16Ergene Velimeşe2941114356023-25
17Gümüşhanespor307518326326-31
18Sancaktepe FK306519286423-36
19Niğde Anadolu FK2931115224720-25

Fikstür

01.04.202124Erzincanspor0-1Çorum FK
01.04.2021Uşak Spor0-2Gümüşhanespor
01.04.2021Şanlıurfaspor1-2Sarıyer
01.04.2021Sancaktepe FK1-4İnegölspor
01.04.2021Kahramanmaraşspor0-2Kocaelispor
01.04.2021Hekimoğlu Trabzon1-1Manisa FK
01.04.2021Hacettepe Spor1-0Zonguldak Kömürspor
01.04.2021Ankara Demirspor3-0Niğde Anadolu FK
01.04.2021Amed Sportif1-1Afjet Afyonspor
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