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Uşak Spor 1 - 0 Sancaktepe | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Uşak Spor, Sancaktepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Uşak Spor 1 - 0 Sancaktepe | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Uşak Spor, Sancaktepe ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Uşak Spor ve Sancaktepe karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  22. hafta maçında Uşak Spor sahasında Sancaktepe ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Uşak 1 Eylül stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Uşak Spor - Sancaktepe maçı skoru ne oldu?

Uşak Spor, Sancaktepe Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Uşak Spor - Sancaktepe Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Uşak 1 Eylül

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00

Uşak Spor Sancaktepe Maçının Hakemleri
Metehan Alpat(hakem), Abdulkadir Döner(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Şimşek(2. Yardımcı Hakem), Hamit Basık(dördüncü Hakem)

Uşak Spor İlk 11
13. Hüseyin Koç, 77. Levent Aktuğ, 43. İsmet Benli, 54. Berat Çetinkaya, 15. Samet Cantürk, 29. Ali Kılıç, 10. Mehmet Bektaş, 17. Kadir Ari, 11. Serhat Baştan, 9. Mehmet Gürkan Öztürk, 20. Seçkin Getbay

Yedekler
1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 7. İbrahim Şirin, 8. Mert Çakar, 19. Noyan Öz, 35. Alpay Koldaş, 41. Berkay Özer, 42. Muhammed Fatih Kunat, 64. Resul Türkkalesi

Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir

Sancaktepe İlk 11
1. İhsan Turgut Kırveli, 34. Emrah Cülen, 87. Gökhan Çalışır, 22. Semih İntepe, 92. Berkay Sizer, 72. Emrah Özyaylaz, 52. Şamil Başaran, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 47. Kudbettin Tekin Oğrak, 94. Alihan Kalkan, 75. Anıl Kara

Yedekler
41. Musa Emre Yakar, 91. Emre Gürbüz, 40. Veli Kızılkaya, 57. Furkan Kara, 77. Ulaş Şimşek, 45. Mustafa Yılmaz, 44. Kaan Baysal, 97. Yavuz Selim Tek, 76. Bilal Gündoğdu, 36. Rıfat Kara

Teknik Sorumlu
Mustafa Kahraman Karataş

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK21174060155545
2Hekimoğlu Trabzon21125447204127
3Kocaelispor2111552618388
424Erzincanspor20107334193715
5Uşak Spor21107437273710
6Sarıyer2199327143613
7Ankara Demirspor2197533223411
8Afjet Afyonspor219753027343
9Amed Sportif219573129322
10Kahramanmaraşspor20695252727-2
11Çorum FK2075838272611
12Zonguldak Kömürspor21579223122-9
13Sancaktepe FK216411263922-13
14İnegölspor21489233020-7
15Ergene Velimeşe213810264317-17
16Niğde Anadolu FK212811153414-19
17Hacettepe Spor213414153413-19
18Gümüşhanespor214413214516-24
19Şanlıurfaspor213513195414-35

Fikstür

07.02.2021Şanlıurfaspor2-1Amed Sportif
07.02.2021Sarıyer1-1İnegölspor
07.02.2021Zonguldak Kömürspor1-1Ergene Velimeşe
07.02.2021Uşak Spor1-0Sancaktepe FK
07.02.2021Hekimoğlu Trabzon1-1Kahramanmaraşspor
07.02.2021Hacettepe Spor0-1Ankara Demirspor
07.02.2021Gümüşhanespor1-0Niğde Anadolu FK
07.02.2021Çorum FK0-1Kocaelispor
07.02.2021Manisa FK1-1Afjet Afyonspor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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