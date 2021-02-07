Uşak Spor 1 - 0 Sancaktepe | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Uşak Spor, Sancaktepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Uşak Spor, Sancaktepe ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Uşak Spor ve Sancaktepe karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Uşak Spor sahasında Sancaktepe ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Uşak 1 Eylül stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Uşak Spor - Sancaktepe maçı skoru ne oldu?
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Uşak Spor - Sancaktepe Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Uşak 1 Eylül
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Uşak Spor Sancaktepe Maçının Hakemleri
Metehan Alpat(hakem), Abdulkadir Döner(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Şimşek(2. Yardımcı Hakem), Hamit Basık(dördüncü Hakem)
Uşak Spor İlk 11
13. Hüseyin Koç, 77. Levent Aktuğ, 43. İsmet Benli, 54. Berat Çetinkaya, 15. Samet Cantürk, 29. Ali Kılıç, 10. Mehmet Bektaş, 17. Kadir Ari, 11. Serhat Baştan, 9. Mehmet Gürkan Öztürk, 20. Seçkin Getbay
Yedekler
1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 7. İbrahim Şirin, 8. Mert Çakar, 19. Noyan Öz, 35. Alpay Koldaş, 41. Berkay Özer, 42. Muhammed Fatih Kunat, 64. Resul Türkkalesi
Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir
Sancaktepe İlk 11
1. İhsan Turgut Kırveli, 34. Emrah Cülen, 87. Gökhan Çalışır, 22. Semih İntepe, 92. Berkay Sizer, 72. Emrah Özyaylaz, 52. Şamil Başaran, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 47. Kudbettin Tekin Oğrak, 94. Alihan Kalkan, 75. Anıl Kara
Yedekler
41. Musa Emre Yakar, 91. Emre Gürbüz, 40. Veli Kızılkaya, 57. Furkan Kara, 77. Ulaş Şimşek, 45. Mustafa Yılmaz, 44. Kaan Baysal, 97. Yavuz Selim Tek, 76. Bilal Gündoğdu, 36. Rıfat Kara
Teknik Sorumlu
Mustafa Kahraman Karataş
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|21
|17
|4
|0
|60
|15
|55
|45
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|21
|12
|5
|4
|47
|20
|41
|27
|3
|Kocaelispor
|21
|11
|5
|5
|26
|18
|38
|8
|4
|24Erzincanspor
|20
|10
|7
|3
|34
|19
|37
|15
|5
|Uşak Spor
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|10
|6
|Sarıyer
|21
|9
|9
|3
|27
|14
|36
|13
|7
|Ankara Demirspor
|21
|9
|7
|5
|33
|22
|34
|11
|8
|Afjet Afyonspor
|21
|9
|7
|5
|30
|27
|34
|3
|9
|Amed Sportif
|21
|9
|5
|7
|31
|29
|32
|2
|10
|Kahramanmaraşspor
|20
|6
|9
|5
|25
|27
|27
|-2
|11
|Çorum FK
|20
|7
|5
|8
|38
|27
|26
|11
|12
|Zonguldak Kömürspor
|21
|5
|7
|9
|22
|31
|22
|-9
|13
|Sancaktepe FK
|21
|6
|4
|11
|26
|39
|22
|-13
|14
|İnegölspor
|21
|4
|8
|9
|23
|30
|20
|-7
|15
|Ergene Velimeşe
|21
|3
|8
|10
|26
|43
|17
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|21
|2
|8
|11
|15
|34
|14
|-19
|17
|Hacettepe Spor
|21
|3
|4
|14
|15
|34
|13
|-19
|18
|Gümüşhanespor
|21
|4
|4
|13
|21
|45
|16
|-24
|19
|Şanlıurfaspor
|21
|3
|5
|13
|19
|54
|14
|-35
Fikstür
|07.02.2021
|Şanlıurfaspor
|2-1
|Amed Sportif
|07.02.2021
|Sarıyer
|1-1
|İnegölspor
|07.02.2021
|Zonguldak Kömürspor
|1-1
|Ergene Velimeşe
|07.02.2021
|Uşak Spor
|1-0
|Sancaktepe FK
|07.02.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Kahramanmaraşspor
|07.02.2021
|Hacettepe Spor
|0-1
|Ankara Demirspor
|07.02.2021
|Gümüşhanespor
|1-0
|Niğde Anadolu FK
|07.02.2021
|Çorum FK
|0-1
|Kocaelispor
|07.02.2021
|Manisa FK
|1-1
|Afjet Afyonspor