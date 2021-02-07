Uşak Spor 1 - 0 Sancaktepe | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Uşak Spor, Sancaktepe ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Uşak Spor ve Sancaktepe karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Uşak Spor sahasında Sancaktepe ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Uşak 1 Eylül stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Uşak Spor - Sancaktepe maçı skoru ne oldu? Uşak Spor, Sancaktepe Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Uşak Spor - Sancaktepe Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Uşak 1 Eylül



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Uşak Spor Sancaktepe Maçının Hakemleri

Metehan Alpat(hakem), Abdulkadir Döner(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Şimşek(2. Yardımcı Hakem), Hamit Basık(dördüncü Hakem)

Uşak Spor İlk 11

13. Hüseyin Koç, 77. Levent Aktuğ, 43. İsmet Benli, 54. Berat Çetinkaya, 15. Samet Cantürk, 29. Ali Kılıç, 10. Mehmet Bektaş, 17. Kadir Ari, 11. Serhat Baştan, 9. Mehmet Gürkan Öztürk, 20. Seçkin Getbay



Yedekler

1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 7. İbrahim Şirin, 8. Mert Çakar, 19. Noyan Öz, 35. Alpay Koldaş, 41. Berkay Özer, 42. Muhammed Fatih Kunat, 64. Resul Türkkalesi



Teknik Sorumlu

Hasan Erkin Şimşir

Sancaktepe İlk 11

1. İhsan Turgut Kırveli, 34. Emrah Cülen, 87. Gökhan Çalışır, 22. Semih İntepe, 92. Berkay Sizer, 72. Emrah Özyaylaz, 52. Şamil Başaran, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 47. Kudbettin Tekin Oğrak, 94. Alihan Kalkan, 75. Anıl Kara



Yedekler

41. Musa Emre Yakar, 91. Emre Gürbüz, 40. Veli Kızılkaya, 57. Furkan Kara, 77. Ulaş Şimşek, 45. Mustafa Yılmaz, 44. Kaan Baysal, 97. Yavuz Selim Tek, 76. Bilal Gündoğdu, 36. Rıfat Kara



Teknik Sorumlu

Mustafa Kahraman Karataş

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Manisa FK 21 17 4 0 60 15 55 45 2 Hekimoğlu Trabzon 21 12 5 4 47 20 41 27 3 Kocaelispor 21 11 5 5 26 18 38 8 4 24Erzincanspor 20 10 7 3 34 19 37 15 5 Uşak Spor 21 10 7 4 37 27 37 10 6 Sarıyer 21 9 9 3 27 14 36 13 7 Ankara Demirspor 21 9 7 5 33 22 34 11 8 Afjet Afyonspor 21 9 7 5 30 27 34 3 9 Amed Sportif 21 9 5 7 31 29 32 2 10 Kahramanmaraşspor 20 6 9 5 25 27 27 -2 11 Çorum FK 20 7 5 8 38 27 26 11 12 Zonguldak Kömürspor 21 5 7 9 22 31 22 -9 13 Sancaktepe FK 21 6 4 11 26 39 22 -13 14 İnegölspor 21 4 8 9 23 30 20 -7 15 Ergene Velimeşe 21 3 8 10 26 43 17 -17 16 Niğde Anadolu FK 21 2 8 11 15 34 14 -19 17 Hacettepe Spor 21 3 4 14 15 34 13 -19 18 Gümüşhanespor 21 4 4 13 21 45 16 -24 19 Şanlıurfaspor 21 3 5 13 19 54 14 -35

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