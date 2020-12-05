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Uşak Spor 1 - 1 Sarıyer Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Uşak Spor, Sarıyer ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Uşak Spor 1 - 1 Sarıyer Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Uşak Spor, Sarıyer ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Uşak Spor ve Sarıyer taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  13. hafta maçında Uşak Spor sahasında Sarıyer ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Uşak Spor - Sarıyer maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Uşak Spor - Sarıyer Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Uşak Spor Sarıyer Maçının Hakemleri
Raşit Yorgancılar(hakem), Kurtuluş Aslan(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Yüksel(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Alper Abalı(dördüncü Hakem)

UŞAK SPORUşak Spor

Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 77. Levent Aktuğ, 35. Alpay Koldaş, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 64. Resul Türkkalesi, 29. Ali Kılıç, 20. Seçkin Getbay, 10. Mehmet Bektaş, 17. Kadir Ari, 9. Mehmet Gürkan Öztürk

Yedekler
13. Hüseyin Koç, 5. Selim Dilli, 7. İbrahim Şirin, 23. Alperen Kahraman, 41. Berkay Özer, 42. Muhammed Fatih Kunat, 50. Uğur Durmuş, 11. Serhat Baştan

Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir

Goller
Alpay Koldaş,21.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Ali Kılıç 54.dk, Sarı Kart Levent Aktuğ 90+1.dk, Sarı Kart Resul Türkkalesi 49.dk

Oyundan Çıkanlar
Seçkin Getbay 79.dk, Ersin Aydın 70.dk, Ali Kılıç 79.dk, Mehmet Bektaş 70.dk

Oyuna Girenler
Serhat Baştan 79.dk, Hüseyin Koç 70.dk, Uğur Durmuş 79.dk, Selim Dilli 70.dk

SARIYERSarıyer

Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 7. Savaş Yılmaz, 8. Fatih Gül, 20. İlyas Çakmak, 10. Ömer Bozan, 17. Okan Deniz, 22. Nuri Terliksiz, 42. Mahmut Bilir, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 78. Bertul Kocabaş

Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 11. Barış Memiş, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 15. Ozan Solak, 19. Emirhan Ebrar Akdemir, 9. Furkan Yaman, 33. Hüsnü Başkurt, 50. Yaşar Acer, 66. Adem Koçak, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım

Goller
Bertuğ Özgür Yıldırım,85.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Okan Deniz 45+4.dk

Oyundan Çıkanlar
Fatih Gül 68.dk, Okan Deniz 61.dk

Oyuna Girenler
Bertuğ Özgür Yıldırım 68.dk, Barış Memiş 61.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK13121044113733
2Hekimoğlu Trabzon1273222112411
3Uşak Spor1273224142410
424Erzincanspor116321911218
5Sarıyer11551135208
6Amed Sportif12615181919-1
7Sancaktepe FK95221761711
8Ankara Demirspor952221111710
9Kocaelispor105231111170
10Afjet Afyonspor114431414160
11Zonguldak Kömürspor11335111312-2
12Kahramanmaraşspor9243101410-4
13Ergene Velimeşe12246152110-6
14Hacettepe Spor1223711199-8
15Çorum FK922513168-3
16İnegölspor101459177-8
17Niğde Anadolu FK111377226-15
18Gümüşhanespor1213811276-16
19Şanlıurfaspor121296345-28

Fikstür

03.12.2020Ankara Demirspor3-3Ergene Velimeşe
03.12.2020Sancaktepe FKP-PNiğde Anadolu FK
03.12.202024ErzincansporP-PKocaelispor
03.12.2020Uşak Spor1-1Sarıyer
03.12.2020Şanlıurfaspor0-2Manisa FK
03.12.2020Kahramanmaraşspor2-1Afjet Afyonspor
03.12.2020Hekimoğlu Trabzon1-0Çorum FK
03.12.2020Hacettepe Spor3-0Gümüşhanespor
03.12.2020Amed Sportif3-1İnegölspor


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