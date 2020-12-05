Uşak Spor 1 - 1 Sarıyer Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Uşak Spor, Sarıyer ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Uşak Spor, Sarıyer ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Uşak Spor ve Sarıyer taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 13. hafta maçında Uşak Spor sahasında Sarıyer ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Uşak Spor - Sarıyer maçı kaç kaç bitti?
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Uşak Spor - Sarıyer Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Uşak Spor Sarıyer Maçının Hakemleri
Raşit Yorgancılar(hakem), Kurtuluş Aslan(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Yüksel(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Alper Abalı(dördüncü Hakem)
Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 77. Levent Aktuğ, 35. Alpay Koldaş, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 64. Resul Türkkalesi, 29. Ali Kılıç, 20. Seçkin Getbay, 10. Mehmet Bektaş, 17. Kadir Ari, 9. Mehmet Gürkan Öztürk
Yedekler
13. Hüseyin Koç, 5. Selim Dilli, 7. İbrahim Şirin, 23. Alperen Kahraman, 41. Berkay Özer, 42. Muhammed Fatih Kunat, 50. Uğur Durmuş, 11. Serhat Baştan
Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir
Goller
Alpay Koldaş,21.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Ali Kılıç 54.dk, Sarı Kart Levent Aktuğ 90+1.dk, Sarı Kart Resul Türkkalesi 49.dk
Oyundan Çıkanlar
Seçkin Getbay 79.dk, Ersin Aydın 70.dk, Ali Kılıç 79.dk, Mehmet Bektaş 70.dk
Oyuna Girenler
Serhat Baştan 79.dk, Hüseyin Koç 70.dk, Uğur Durmuş 79.dk, Selim Dilli 70.dk
Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 7. Savaş Yılmaz, 8. Fatih Gül, 20. İlyas Çakmak, 10. Ömer Bozan, 17. Okan Deniz, 22. Nuri Terliksiz, 42. Mahmut Bilir, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 78. Bertul Kocabaş
Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 11. Barış Memiş, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 15. Ozan Solak, 19. Emirhan Ebrar Akdemir, 9. Furkan Yaman, 33. Hüsnü Başkurt, 50. Yaşar Acer, 66. Adem Koçak, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım
Goller
Bertuğ Özgür Yıldırım,85.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Okan Deniz 45+4.dk
Oyundan Çıkanlar
Fatih Gül 68.dk, Okan Deniz 61.dk
Oyuna Girenler
Bertuğ Özgür Yıldırım 68.dk, Barış Memiş 61.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|13
|12
|1
|0
|44
|11
|37
|33
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|12
|7
|3
|2
|22
|11
|24
|11
|3
|Uşak Spor
|12
|7
|3
|2
|24
|14
|24
|10
|4
|24Erzincanspor
|11
|6
|3
|2
|19
|11
|21
|8
|5
|Sarıyer
|11
|5
|5
|1
|13
|5
|20
|8
|6
|Amed Sportif
|12
|6
|1
|5
|18
|19
|19
|-1
|7
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|8
|Ankara Demirspor
|9
|5
|2
|2
|21
|11
|17
|10
|9
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|10
|Afjet Afyonspor
|11
|4
|4
|3
|14
|14
|16
|0
|11
|Zonguldak Kömürspor
|11
|3
|3
|5
|11
|13
|12
|-2
|12
|Kahramanmaraşspor
|9
|2
|4
|3
|10
|14
|10
|-4
|13
|Ergene Velimeşe
|12
|2
|4
|6
|15
|21
|10
|-6
|14
|Hacettepe Spor
|12
|2
|3
|7
|11
|19
|9
|-8
|15
|Çorum FK
|9
|2
|2
|5
|13
|16
|8
|-3
|16
|İnegölspor
|10
|1
|4
|5
|9
|17
|7
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|11
|1
|3
|7
|7
|22
|6
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|12
|1
|3
|8
|11
|27
|6
|-16
|19
|Şanlıurfaspor
|12
|1
|2
|9
|6
|34
|5
|-28
Fikstür
|03.12.2020
|Ankara Demirspor
|3-3
|Ergene Velimeşe
|03.12.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Niğde Anadolu FK
|03.12.2020
|24Erzincanspor
|P-P
|Kocaelispor
|03.12.2020
|Uşak Spor
|1-1
|Sarıyer
|03.12.2020
|Şanlıurfaspor
|0-2
|Manisa FK
|03.12.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Afjet Afyonspor
|03.12.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|1-0
|Çorum FK
|03.12.2020
|Hacettepe Spor
|3-0
|Gümüşhanespor
|03.12.2020
|Amed Sportif
|3-1
|İnegölspor