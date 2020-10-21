Misli.com 2. Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Beyaz Grup'ta mücadele eden Uşak Spor - 24Erzincanspor, 6. haftada karşılaşıyor. Bu sezon ligde üst sıraları kovalayan iki takımda, oldukça kritik bir maça çıkıyor. Uşak Spor ve 24Erzincanspor'da 10 puan ile 4 ve 5'inci sıraları paylaşıyor. Peki, Uşak Spor - 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

UŞAK SPOR - 24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup'ta 21 Ekim Çarşamba (bugün) saat 14.00'de Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak olan Uşak Spor - 24Erzincanspor, galibiyet için mücadele verecek. Zorlu karşılaşmada hakem, Lütfullah Aslan düdük çalacak. Lütfullah Aslan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Mithat Levent ve İlker Ayten üstlenecek.

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TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 6. hafta oynanacak olan Uşak Spor - 24Erzincanspor maçı da bugün saat 14.00'de Misli.com'dan yayınlanacak.

Misli.com canlı izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da haftanın 2. ve 3. Lig maçları