Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta heyecan son hızda devam ediyor. Üst lige yükselme mücadelesi veren takımlar, her hafta farklı bir futbol heyecanına ortak oluyor. 2. Lig'de 8. haftanın maçları arasında Uşak Spor - Şanlıurfaspor, maçı bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Şanlıurfaspor deplasmanda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 6 maçtır kazanamıyor. Peki, Uşak Spor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Uşak Spor ve Şanlıurfaspor maçı oynanacak. Karşılaşma, 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, Uşak 1 Eyül Stadyumu'nda, hakem Cihan Ataş'ın yönetiminde geçecek. Cihan Ataş'ın yardımcılıklarını ise Sedat Etik ve Sinan Ertinğü üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 8. hafta oynanacak olan Uşak Spor - Şanlıurfaspor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, Cumartesi günü saat 13.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?