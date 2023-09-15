Uşak Üniversitesi postacıların kıyafetlerini tasarlamaya devam ediyor

2020 yılından bu yana postacıların kıyafetlerini tasarlayan Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2023 yılı için de personelinin 2 sezonluk kıyafetlerini tasarlayarak iş birliklerini devam ettiriyor.

DTS Tasarım Merkezi Müdürü Doç. Dr. Eren Öner, dağıtıcı personel kıyafetlerinin yazlık ve kışlık kıyafetlerinin toplam 18 üründen oluşmakta olduğunu belirterek "Tüm bu ürünler hedef kitlenin beklentilerine göre toplantılar yapılarak, kullanıcı görüşleri alınarak tasarlandı. Tasarımcılar ve mühendislerin birlikte çalıştığı projede, ürünler teknik açıdan da değerlendirilerek iyileştirmeler yapılmıştır. Kullanım kolaylığına yönelik değerler, esneme, sürtünme, çekmezlik, ışık haslığı, evrensel pantone renk kodları gibi teknik detaylara da şartnamede yer verilmiştir. Kumaşın dokusuna, tuşesine ve mukavemetine yönelik bilgiler, doğru tasarımın ortaya çıkmasında büyük rol oynamaktadır. DTS Tasarım Merkezi, dağıtım personelinin çalışma şartlarına uygun kıyafetlere sahip olması gerekliliği bilinciyle çalışmalarını tamamlamıştır. Tasarlanan kıyafetler, şu an tüm Türkiye'de genelindeki dağıtıcı personelleri tarafından içinde "Uşak Üniversitesi tarafından tasarlanmıştır" logosu ile giyilmektedir" dedi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise DTS Tasarım Merkezinin ülkemizin önemli kamu kurumlarının kıyafetlerini tasarladığını söyleyerek, "Yaklaşık 35 bin 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin kıyafetlerini tasarlayarak, teknik şartnamesini yaptık. Ulusal ve uluslararası birçok firma ile işbirliklerimiz de devam ediyor. Dağıtım personelinin yazlık ve kışlık elbise tasarımlarını 2020 yılından beri biz yapıyoruz. 2023 yılı için de personelin iki sezonluk kıyafetlerini tasarlayarak iş birliklerini devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

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DTS Tasarım Merkezinin, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve sanayi firmalarıyla iş birliği çalışmalarını sürdürmekte olduğunu aktaran Prof. Dr. Savaş, "Bu çerçevede 220'nin üzerinde özel ve kamu kurumu ile görüşmeler yapılmış ve birçoğu ile aktif olarak çalışmalar devam etmektedir. Şu ana kadar 23 protokol imzalanmış, 1000'in üzerinde tasarım faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Merkezimizde yapılan tasarımlar ulusal ve uluslararası fuarlarda sergilenmekte, firmaların kataloglarında yer almaktadır. Merkezimizde yapılan tasarımlar sayesinde bölge firmaları başta olmak üzere birçok kuruluş, yurtdışından aldıkları tasarımları artık merkezimizden sağlamaktadır. Bu sayede ithalat azaltılmıştır ve firmaların ihracat kapasitelerinin arttırılmasına yardımcı olunmaktadır. Merkezimiz sanayi ile çalışarak üniversite sanayi iş birliği noktasında üniversitemizin yüzü olmuştur ve olmaya devam edecektir" dedi.

"Misyon Üniversite" olarak yerli ve milli sanayimizin gelişmesine destek vermekteyiz"

Rektör Ekrem Savaş, 112 Acil ve dağıtım personelinin kıyafet tasarımlarında geri dönüşüm ipliklerinin kullanımına özen gösterdiklerine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması projesinde deri, tekstil, seramik alanlarında misyon üniversite olarak ilan edilen üniversitemiz, hazırladığı projelerde geri dönüşüm ipliklerinin kullanımını teşvik ederek, hem bölge sanayine hem de doğanın korunmasına destek vermektedir. Ayrıca, tasarımlarda kullanılan kumaşların Türkiye'de üretilebiliyor olmasına önem verilerek, yerli ve milli sanayinin gelişmesine de destek sağlanmaktadır. Üstün çalışma gayretleriyle ses getiren tasarımlar yapan DTS Tasarım Merkezimizde görev yapan tüm ekibimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)