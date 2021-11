Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alana atama kararları yayımlandı. Dört üniversiteye rektör ataması yapılırken Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne de yeniden Prof. Dr. Ekrem Savaş atandı. Peki Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Prof. Dr. Ekrem Savaş biyografisi haberimizde...

UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. EKREM SAVAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? PROF. DR. EKREM SAVAŞ BİYOGRAFİSİ

Ekrem Savaş, Uşak’ın Ulucak köyünde dünyaya geldi. İlköğretimini aynı köyde bitirdi. Orta ve Lise tahsilini sırayla Uşak Merkez Ortaokulunda ve Uşak Lisesinde yaptı. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünü derece ile bitirdi. 1977 - 1981 yılları arasında Sanayi ve Teknoloji bakanlığında çalıştı. 1983 yılında Yüksek lisans, 1986 yılında ise Doktora unvanlarını aldı.

1986–1987 yılları arasında Hindistan’ın Utkal Üniversitesi ve Indian Teknoloji Enstitüsünde bulundu. 1988 yılında doçent, 1993 yılın da ise profesör oldu. 1992 yılında Royal Society bursu kazanarak İngiltere’nin Leicester Üniversitesi’nde araştırmalar yapmak için bulundu. 1995–1997 yılları arasında YÖK - DÜNYA BANKASI Milli Eğitimi geliştirme projesinde görev aldı. Ayrıca 1995 yılında YÖK Bilim alt komitesine seçildi. 1997 yılında Dünya Bankası bursu ile Amerika’da University of Florida, 2000 yılında ise Nato B bursu ile Indiana Üniversitesi’nde araştırmalar yaptı. 2003 - 2004 yılları arasında Fulbright bursu kazanarak tekrar Indiana Üniversitesi’ne Visiting profesör olarak gitti. 2006 yılında, hem University of North Florida, hem de Indiana Üniversitesi’nin davetlisi olarak bu üniversitelerde çalışmalar yaptı.2010 yılında TÜBİTAK ARDEB Genel Yürütme Kurul üyeliğine ve 2012 yılında ise Türkiye Bilimler Akademisi Asli üyeliğine seçildi. 250 tanesi SCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere toplam 300’nün üzerinde uluslararası bilimsel makalesi ve basılmış 2 kitabı bulunmaktadır.

Bugüne kadar birçok uluslararası konferansa konuşma yapmak üzere davetli olarak çağrılmıştır. 2004 yılında alanında yapmış olduğu çalışmalarından dolayı Amerikan Şeref madalyası ödülü almıştır. Aynı çalışma için 2004 yılında yılın eğitimcisi ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca, çalışmalarından dolayı başta 2008 yılında İstanbul Ticaret Odasının ödülü olmak üzere birçok ödül almıştır. 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisine asli üye olarak seçilen iki matematikçiden biri olan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre 2017 yılında Prof. Dr. Sayın Dalkıran'dan rektörlük görevini devraldı.

2019 yılında Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği’nin(The Association of Academies and Societies of Sciences in Asia - AASSA) Seul’de gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda komite üyeliğine seçilmiştir.

Prof. Dr. Ekrem Savaş, 20 Kasım 2021 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yer alan atama kararlına göre yeniden Uşak Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır.

Rektörlük görevinin yanı sıra 15 uluslararası derginin editörlüğünü yürüten Prof. Dr. Ekrem Savaş, 100’e yakın derginin bilimsel hakemliğini yapmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.