Uşak Valisi Funda Kocabıyık, su sızdıran Bahadır Göleti'nde incelemelerde bulundu

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Banaz ilçesindeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Göleti'ndeki su sızıntısını yerinde inceledi.

Kocabıyık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, göletteki sızıntı nedeniyle tedbir amaçlı Bahadır köyünden 584, Hatipler köyünden 778 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Vatandaşların büyük bir çoğunluğunun kendi imkanlarıyla tahliye olduğunu dile getiren Vali Kocabıyık, imkanı olmayan vatandaşların Banaz ilçesinde bulunan yurtlara, pansiyon ve otellere yerleştirileceğini söyledi.

Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Gereken tedbirleri aldık. Herhangi bir hanemizde ya da vatandaşımızda bir zarar, ziyan söz konusu değil. Oluşmaması için her türlü tedbir alındı. DSİ, Özel İdare, Banaz Belediyesi, Banaz Kaymakamlığı ve AFAD olay yerinde ve tedbirlerini almış durumdalar. İnşallah hiçbir kaza bela olmadan bu durumu atlatacağız. Hatipler köyünde taşıma merkezli 200 öğrencili bir okulumuz var. Sabah saatlerinde bu okulumuzu tahliye etmiştik, yarın da bu okulumuz tatil. DSİ'den yarın çok daha büyük pompalar burada olacak ve barajı hızlı bir şekilde tahliye edeceğiz."

Vali Kocabıyık daha sonra Bahadır köyünden ayrılmak üzere olan vatandaşlarla görüştü.

Köy merkezinde bulunan camilerden ise vatandaşların dere yatağından uzak durmaları ve köyü boşaltmaları anonsu yapıldı.

Kaynak: AA