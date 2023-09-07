Uşak’ın büyük bir sorunu çözüm yolunda ilerliyor

Projesi 2014 yılında hazırlanan ve yapımı yılan hikayesine dönen 3. Sanayi Sitesi için belediye tarafından kamulaştırılan alanların, siteyi yapacak olan Bir Eylül Sanayi Sitesi Kooperatifine devri için görüşmeler başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın yönettiği Uşak Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısında ek madde olarak meclise sunulan gündem maddesinde, belediye tarafından kamulaştırılan alanların kooperatife devri konusu görüşüldü.

Ek gündem maddesinde; Muharremşah Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Küçük sanayi Sitesi için kamulaştırma, satın alma, mahkeme ve tapu bedeli olarak bugüne kadar 66 milyon 927 bin 177, 43 TL ödenmiştir. Kooperatif tarafından peyder pey toplamda 65 milyon 883 bin 980, 20 TL gönderilmiştir.

Aramızdaki protokole göre, kamulaştırma için yapılan masrafların kooperatif tarafından ödenmesi gerekmektedir. 05, 09. 2023 tarihi itibarıyla 255 bin 124, 60 TL mahkeme gideri ödenmiştir. Belediyemiz tarafından kamulaştırılan parsellerin kooperatife devri konusunda görüşülmesine" denildi.

Gündem maddesi üyelerin oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

3. Sanayi Sitesinde 850 işyeri bulunuyor

Ovademirler Mahallesi sınırları içerisinde kurulması planlanan 3. Sanayi Sitesi'nde 850 iş yeri bulunuyor. Daha önce projeyle ilgili verilen bilgilere göre Ovademirler ve Deri Karma OSB" civarında yapılacak olan 3. Sanayi Sitesi'nde 100 ila 500'er metrekarelik 850 işyeri olacak.

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Yaklaşık 1 milyon 240 bin metrekarelik bir alana kurulacak olan 3. Sanayi Sitesi'nde otomotiv, tekstil, demir doğrama, gıda ve mobilya alanındaki sektörler bulunuyor. Ayrıca projede, yeşil alan, sağlık kurumu ve ibadethane gibi sosyal tesisler de yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)