UŞAK (AA) - Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Uşak Belediyesince kent merkezindeki Tiritoğlu Parkı'nda o dönemi yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergisinin açılışı öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne ilişkin gönderdiği telgrafın okunmasının ardından konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Bugün ecdadımızın kanlarıyla savunduğu bu cennet vatan bizlere emanettir. Bizler de vatanımızı, bayrağımızı aynı azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." dedi.

Tüm şehitleri rahmetle yad ettiğini dile getiren AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay da "Bugün 100 yıl sonra ülkemize göz dikenlere karşı aynı milli ruhla bunlara fırsat vermeyeceğimizi buradan ifade ediyorum. Gerek mavi vatanda, gerekse ülkemizin her karış toprağında ülkemize kastedenlere karşı 100 yıl önce verdiğimiz bu dersi bugün de vermeye hazırız." diye konuştu.

Kadınıyla erkeğiyle imkansız görüneni başaran, zafere imzasını atan Türk milletinin aynı idealleri bugün de yaşatmaya devam ettiğini aktaran Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise "Mavi vatanda Oruç Reis ile gökyüzünde Akıncı, Atak ve Bayraktar ile sınır hattımızda ve ötesinde askerimizin ellerinde al bayrağımız dalgalanmaktadır. Bir yandan Akdeniz’de diğer yandan Suriye’de, bir yandan kardeş Azerbaycan’da diğer yandan Libya’da, milli hamlelerle ve kararlı siyasi duruşla güçlü Türkiye mührünün dünyaya vurulacağı müjdelenmektedir." ifadesini kullandı.

Fotoğraf sergisinin açılışının ardından Göğem Zafer Anıtı ziyaret edildi, burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Daha sonra da Kurtuluş Savaşı şehidi Çeçeli Kara Murat'ın Karacahisar köyündeki mezarı ziyaret edilerek, dua okunup, protokol üyeleri tarafından mezara karanfil bırakıldı.

Programlara, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da katıldı.





Kaynak: AA