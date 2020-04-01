Uşak'ın Gürlek köyü, karantinaya alındı

UŞAK'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Banaz'a 16 kilometre uzaklıktaki 775 nüfuslu Gürlek köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyünde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 31 Mart itibari ile ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş çıkışlar durdurulmuştur. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

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Kaynak: DHA