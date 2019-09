Uşak’ın kurtuluşu büyük coşkuyla kutlandı

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü büyük coşku ve heyecanla kutlandı. Kurtuluş yıllarından kalma fotoğraf ve belgelerden oluşan sergiye yoğun ilgi gösterildi.

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törenler, saat 19.00'da başladı. Program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğe Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Ak Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Ak Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay katıldı.

Belediye binası önünde toplanan Uşak halkının Turgutlu Malazgirt Mehteran takımının birbirinden güzel marşlarını dinlerken kurtuluş coşkusunun doruğa ulaştığı görüldü. İzmir'den koruma amaçlı getirilen komandolara Uşak halkı tarafından yoğun ilgi gösterilirken vatandaşlar askerlerle fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

"Çileli günlerden bugünlere geldik"

Vali Kocabıyık konuşmasında, "Bugün kadim şehrimiz Uşak'ımızın kurtuluş günüdür. Bizler asırlardır köklü bir kültüre sahip olan yüce bir milletiz. Bizler tarih sahnesine çıktığımız günden itibaren esarete boyun eğmemiş, istiklalini her şeyin üstünde tutmuş asil bir milletin evlatlarıyız. Sahip olduğumuz topraklarda adaleti her şeyin üzerinde tutmuş zalimin karşısında mazlumun yanında yer alan bir medeniyetin mensuplarıyız. Söz konusu vatan olduğunda her şeyini gözünü kırpmadan feda edebilen yüce gönüllü bir milletin fertleriyiz. Bundan 97 yıl evvel Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun komutasındaki kahraman ordumuzun başlattığı büyük taarruzda düşman askerlerine hiç ummadıkları bir yenilgi yaşattık. Yunan orduları başkomutanı Trikopis ilimiz sınırlarında esir alındı ve yunan orduları darmadağın edildi.1 Eylül 1922 ve öncesinde yaşanan zorlu ve çileli günlerden, çok şükür bugünlere geldik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tiritoglu Parkında, kurtuluş yıllarından kalma fotoğraf ve belgelerden oluşan kurtuluş sergisinin açılışı yapıldı. Sergiyi gezenlerin ise anbean o günleri yaşar gibi oldukları dikkatlerden kaçmadı.

