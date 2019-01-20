Uşaklı minikler hünerlerini sergiledi

Uşak'taki bir alışveriş merkezi yarıyıl tatili dolayısıyla miniklere yönelik eğitici ve öğretici bir dizi etkinlik düzenliyor. Çocuklar etkinliklerde çiçek dikmeyi, çim ekmeyi, pasta yapmayı eğlenerek öğrenecek.

Programın ilk etkinliği dün gerçekleştirildi. Önceden başvuruları alınan 50 minik hazırlanan masalarda büyüklerinin yardımıyla hayatlarında ilk kez çiçek dikti.

Etkinliği gerçekleştiren alışveriş merkezinin Halkla İlişkiler ve Pazarlama Sorumlusu Melike Yüksel, etkinliğin 9 gün süreceğini kaydetti. Yüksel, "19-21 Ocak tarihleri arasında minik bahçıvanlar atölyesi gerçekleştirilecek. Bu atölyede çocuklar çiçek dikmesini öğrenecekler ve çiçeklerini evlerine götürecekler. 22-24 Ocak tarihleri arasında "Çim Adam Yapım Atölyesi'ni gerçekleştireceğiz. Bu atölyede çocuklar bizlerle beraber çim adam yapacaklar. Çim adamları evlerine götürecekler. Çim adamların saçlarını çıktığında onların fotoğraflarını bizimle paylaşmalarını isteyeceğiz biz de onları sosyal medya hesabımızdan paylaşacağız. Ayrıca etkinlikler kapsamında Küçük Aşçılar Atölyesi gerçekleştireceğiz. Bu atölyemizde de çocuklar usta eşliğinde pasta yapacaklar. Hem pasta yapmasını öğrenecekler hem de yaptıkları pastaları yiyecekler."

Konuyla ilgili olarak konuşan veliler ise çocukların özellikle gelişimleri açısından önemli olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür ettiler. Etkinliğe katılan çocukların mutlulukları ise yüzlerinden okundu. Etkinlik sonunda çiçekleri evlerine götüren minikler, onlara çok iyi bakacaklarına dair söz verdiler.

Kaynak: İHA