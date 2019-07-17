Uşakspor 9 ismi renklerine bağladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor, yeni sezon öncesi dış transferde anlaştığı 9 futbolcuyu açıkladı. Kırmızı-siyahlılar, Tokatspor'dan 27 yaşındaki gurbetçi santrfor Noyan Öz, Bucaspor'dan 22 yaşındaki sol kanat İbrahim Şirin, Fatsa Belediyespor'dan 25 yaşındaki sağ kanat Ali Say ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Selim Dilli, Berliner AK'den 26 yaşındaki sol kanat Ömer Akyörük, Eskişehirspor'dan 22 yaşındaki sol bek İsmail Oykun ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Miran Avcı, Karamürselspor'dan 19 yaşındaki stoper Berkay Özer ve Karaköprü Belediyespor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir'le sözleşme imzaladı. Uşakspor, teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'i getirmişti.

DHA