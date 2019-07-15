Uşakspor Emre ile anlaştı

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Uşakspor, dış transferde 3'üncü Lig ekibi Karaköprü Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Emre Demir'le prensip anlaşmasına vardı. Almanya doğumlu 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu geçen sezon ligde 25 maçta görev alıp, 5 kez rakip fileleri sarstı. Emre ile resmi sözleşme imzalayacak Uşakspor, hafta içinde el sıkıştığı diğer yeni oyuncuları da açıklayacak.

DHA