Uşakspor nefes aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme potasında yer alan Manisaspor'u deplasmanda 4-0 yenen Utaş Uşakspor 8 maç sonra galip geldi. Bu sezonun en farklı skoruna imza atan Uşakspor üzerindeki kara bulutları dağıtıp, Play-Off yolunda tekrar umutlandı. Teknik direktör Bahri Kaya, Manisa deplasmanında alınan 3 puanın takıma büyük özgüven aşıladığını belirterek, "Nihayet kazanmayı hatırladık. Artık çıkışa geçeceğiz. Haftalardır taraftarımızı ve camiamızı üzüyorduk. Bundan sonra kalan karşılaşmalarımızı en iyi skorlarla bitirmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Uşakspor haftaya zirve mücadelesi veren Sakaryaspor'u misafir edecek.

DHA