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Uşakspor - Zonguldak Kömürspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 11. hafta heyecanı başlıyor. Çarşamba günü oynanacak maçlar arasında Uşakspor - Zonguldak Kömürspor bulunuyor. Peki, Uşakspor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Uşakspor - Zonguldak Kömürspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Uşakspor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Uşakspor ve Zonguldak Kömürspor, karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen tüm soruları haberimizde cevapladık. Bu sezon, ligde 9 maçın sonunda 17 puana ulaşan Uşakspor, 5. sırada yer alıyor. Zonguldak Kömürspor ise 9 maçta topladığı 9 puanla 11. sırada bulunuyor. İşte, Uşakspor - Zonguldak Kömürspor maçı canlı izle linki...

UŞAKSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Uşakspor ile Zonguldak Kömürspor 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele, 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacakken, hakem Özgür Reha Alıcı tarafından yönetilecek. Özgür Reha Alıcı'nın yardımcılıklarını ise Mahmut Gülle ve Furaz Bülgen üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu sezon TFF ile Misli.com yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belli başlı 2. Lig ve 3. Lig maçları Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Uşakspor - Zonguldak Kömürspor maçının da Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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