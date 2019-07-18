Uşakspor'dan 4 imza daha

TFF 2. Lig temsilcisi Uşakspor, üst üste yaptığı 9 transferin ardından 4 oyuncuya daha imza attırdı. Uşakspor, dış transferde geçen sezon 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan Keçiörengücü'den orta saha oyuncusu Seçkin Getbay ve 2. Lig'de Play-Off oynayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan sol bek Oğuzhan Yazıcı ile anlaştı. Kırmızı-siyahlılar iç transferde ise sağ bek Levent Aktuğ ve kaleci Ersin Aydın ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

DHA