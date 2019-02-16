Uşakspor'un rakibi Amed Sportif

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta lider Sakaryaspor'la evinde golsüz berabere kalan Utaş Uşakspor yarın Amed Sportif deplasmanında puan arayacak.

Diyarbakır Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Teknik direktör Bahri Kaya, Amed Sportif'in iyi bir ekip olduğunu belirterek, "Ligde kolay maç yok. Amed Sportif karşısında en iyi mücadeleyi göstermeliyiz" diye konuştu.

DHA