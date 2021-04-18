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  3. Uşak’ta 2 boş evde çıkan yangında ahırlarda çok sayıda koyun ve kuzu telef oldu

Uşak’ta 2 boş evde çıkan yangında ahırlarda çok sayıda koyun ve kuzu telef oldu

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı bir köyde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır kullanılmaz hale gelerek, çok sayıda koyun, kuzu ve 2 tane köpek telef oldu.

Uşak’ta 2 boş evde çıkan yangında ahırlarda çok sayıda koyun ve kuzu telef oldu

Uşak'ın Eşme ilçesinin Karacaömerli köyünde boş evde, henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir eve ve ahıra sıçradı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Uşak’ta 2 boş evde çıkan yangında ahırlarda çok sayıda koyun ve kuzu telef oldu

"ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLDU"

Zaman zaman sert esen rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda koyun, kuzu ve 2 köpek telef olurken çok sayıda koyun ise yanmış koyun yine vatandaş ve ekiplerin uğraşları sonucunda telef olmaktan kurtuldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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