Uşak'ta, 65 yaş ve üzerindekilere erzak kolisi

UŞAK Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerince evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzerindekilere, polislerle birlikte erzak kolisi dağıtıldı.

Uşak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzerindekilere, ücretsiz erzak kolileri dağıtıldı. Önceden belirlenen adreslere, polis ekipleriyle erzak kolilerini götüren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, 65 yaş ve üzerindekilere ihtiyaçları olup, olmadığını sordu. Erzak kolileri, yaşlıların evden çıkmamaları için tek tek adreslerine teslim edildi. Kolilerin teslim edildiği sırada Gülsüm Özdemir, "Sağ olun, Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

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Kaynak: DHA