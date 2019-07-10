Uşak’ta ’Avrupa’ya Açılan Yedi Kapı’ projesi toplantısı

Uşak Üniversitesi'nin koordinatörlüğünü yapacağı "Avrupa'ya Açılan Yedi Kapı (Seven Doors to Europe)" adlı Erasmus projesi kapsamında, Türkiye'nin tüm bölgelerinden 7 üniversite ve 7 ticaret ve sanayi odası bir araya getirecek.

Uşak Üniversitesi Avrupa'ya Açılan Yedi Kapı Erasmus Projesi kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinden seçilen 7 üniversite ve 7 ticaret ve sanayi odasının birlikte çalışacak. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, Uşak Üniversitesi AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hayata geçirilen projenin, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2019 Konsorsiyum çağrı döneminde yapılan başvurular içerisinde en yüksek hareketlilik sayısı ile hibelendirildiğini belirtti.

"Proje kapsamında şirketler birliği"

Projenin Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 üniversite ve 7 ticaret ve sanayi odasını bir araya getirdiğini aktaran Prof. Dr. Savaş, "Proje Konsorsiyumunda, bölgeleri temsilen seçilen üniversiteler ile sanayi ve ticaret odaları yer almaktadır. Konsorsiyumun bu kapsayıcı tematik odağı ışığında, ulusal işbirliğin artırılmasının yanı sıra kurumların uluslar arasılaşma stratejilerine de katkıda bulunulacaktır. Proje kapsamında öğrenciler için en az 2 ay staj hareketliliği, personeller için en fazla 5 gün eğitim alma, ders verme hareketliliğini planlanmaktadır. Projeyi hayata geçiren katılımcı tüm üniversiteler ile ticaret ve sanayi odalarına teşekkür ediyorum" dedi.

Projenin 24 ay süreceğini belirten Rektör Savaş, Eylül ayı içerisinde proje ortağı tüm kurumların katılımıyla açılış toplantısının Uşak Üniversitesi'nde gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA