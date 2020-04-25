İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Uşak'ta babasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

Uşak'ta babasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta babasını 4 gün önce öldürüp ormanlık alana gömdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Banaz ilçesi Bağkonak köyünde yaşayan Ali Kalem (24), jandarmayı arayarak 4 gün önce babası Ahmet Kalem'i (43) öldürdüğünü ve İbikli tepe mevkisinde ormanlık...

Uşak'ta babasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta babasını 4 gün önce öldürüp ormanlık alana gömdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Banaz ilçesi Bağkonak köyünde yaşayan Ali Kalem (24), jandarmayı arayarak 4 gün önce babası Ahmet Kalem'i (43) öldürdüğünü ve İbikli tepe mevkisinde ormanlık alana gömdüğünü haber verdi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, zanlının tarif ettiği yerde cesedi buldu.

Jandarmayı 4 gün önce arayarak babasının kayıp olduğu ihbarında bulunan zanlı Ali Kalem, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ahmet Kalem'in cenazesi ise İslam Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.


Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT