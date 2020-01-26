Uşak'ta bir şahıs evinde ölü bulundu. Isınmak için yaktığı soba tutuşmayınca soba içerisindeki kovayı çıkaran şahsın karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor.

Olay, Atatürk Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 2 sene önce boşandığı eşinden 2 çocuğu bulunan Ali Tuna (39) sabah saatlerinde ağabeyi Mehmet K. tarafından evinde ölü bulundu. Anne Fatma K., dün akşam evlerindeki soba bacasının problemli olmasından ve evin yeterince ısınmamasından dolayı diğer oğlu Mehmet K.'nın evinde kaldı. Ağabey Mehmet K., sabah saatlerinde bacayı temizletmek amacıyla görevlilerle birlikte kardeşinin bulunduğu eve geldiğinde kardeşi Ali Tuna'yı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede Ali Tuna'nın ısınmak için yaktığı soba tutuşmayınca soba içerisindeki kovayı çıkararak odasına koyduğu belirlendi. Kovadan sızan karbonmonoksit gazı sonucu zehirlenerek öldüğü tahmin edilen Tuna'nın cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tuna'nın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

5 çocuklu ailenin en küçüğü olan Ali Tuna'nın yaklaşık 4 yıl önce 3 kardeşiyle birlikte soyadını değiştirdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA