Uşak’ta ‘Evde Kal’ çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu

UŞAK'ta koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Camilerden yapılan anonslar ve polis ekiplerinin uyarıları da vatandaşların evlerine gitmeleri konusunda etkili olamadı.

Koronavirüs salgını Türkiye'de her geçen gün yayılarak can almaya devam ederken, alınan tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına Uşak'ta çok sayıda vatandaş uymadı. Uşak'ın alış veriş merkezi İsmet Paşa Caddesindeki kalabalık dikkat çekti. Camilerden "Vatandaşlarımızın, sağlık tedbirleri bakımından evlerinde kalmalarının, dışarıya çıkarak hem kendilerinin hem de halk sağlığını riske atmamalarını önemle rica ederiz" anonsları yapıldı. Ancak bu uyarıları vatandaşlar, dikkate almadı. Özellikle banka önlerinde kuyruklar oluşturulduğu görüldü. Uzmanların çağrılarına uymayarak, banka önlerinde sıra bekleyenlerden Erkan Günay, "Biraz bankada işlerim vardı. Onun için geldim başka bir şey değil. Oturduğumuz yerde işlemlerimizi yapamıyoruz, bu yüzden sokağa çıkmak zorunda kalıyoruz" dedi.

'İHTİYAÇLARIMI KARŞILAK İÇİMN ÇALIŞMAK ZORUNDALIM'

Uyarılara rağmen, İsmet Paşa Caddesinde satış yapmaya devam eden seyyar satıcı Bilal Çakmak, "Biz işimiz gereği seyyar satıcıyız. Seyyar tezgah kurar satarız. Benim günlük otel param, yemek param, masraf param bunları çıkartmak için mecbur sokakta çalışmak zorundayım. Bu riski göze almak zorundayım genel sağlık sigortasına 88 lira yatırıyorum. Yatırmadığım zaman doktora gidemiyorum. Koronavirüse yakalanırsam da doktora gitmeyeceğim" diye konuştu.

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Kaynak: DHA