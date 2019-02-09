Uşak’ta feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Uşak'ta aynı yönde seyir halinde olan suv aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak merkez Selçuklu battı çıktı kavşağında gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bilge Demirel idaresindeki, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 64 NF 900 plakalı suv araç İzmir yönüne doğru seyir halindeyken, Selçuklu battı çıktı kavşağının altından çıkarken önünde seyreden Sefer Arslan idaresindeki 45 FZ 199 plakalı kamyona arkadan çarparak takla attı. Kaza sonrası suv araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken, sürücüsü Bilge Demirel şoför malinde sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil yardım ve Uşak Belediyesi İtfaiye 110 AKS ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak ambulansta ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ağır yaralı olarak Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demirel'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA