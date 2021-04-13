Uşak'ta insanlık dışı olay: Yaşar Ercan isimli şahıstan 2 yaşındaki Poyraz bebeğe tecavüz iddiası!

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Uşak'ta yaşanan olayda, Yaşar Ercan isimli şahıs, 2 yaşındaki Poyraz isimli bebeğe tecavüz ve işkencede bulundu. Twitter'de gündem olan olayın detayları, kan dondurdu.

Uşak Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan 2 yaşındaki bebeğin durumunu gören doktor, konuyu hastane polisine bildirdi. Bunun üzerine açığa çıkan vaziyete göre, 2 yaşındaki Poyraz bebek ve annesi, Yaşar Ercan isimli faik tarafından bir evde alıkonuldu. Ercan'ın tecavüz ve işkencelerine dayanamayan Poyraz bebek hastaneye kaldırıldı. Yaşar Ercan ise polis ekipleri tarafından tutuklanarak Uşak cezaevine götürüldü.

Poyraz bebeğin anüste yırtılma dışında işkence sonucu beyin kanaması sebebiyle komada olduğu öğrenilirken, edinilen bilgiye göre fail Ercan'ın istismar, hırsızlık, yaralamadan bir çok dosyası bulunuyor.

Konuya ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.