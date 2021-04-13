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  3. Uşak'ta insanlık dışı olay: Yaşar Ercan isimli şahıstan 2 yaşındaki Poyraz bebeğe tecavüz iddiası!

Uşak'ta insanlık dışı olay: Yaşar Ercan isimli şahıstan 2 yaşındaki Poyraz bebeğe tecavüz iddiası!

Uşak'ta meydana geldiği iddia edilen olay sosyal medyada gündem oldu. Yaşar Ercan isimli şahsın 2 yaşındaki Poyraz isimli bebeğe tecavüz ettiği, bebeğin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Uşak'ta insanlık dışı olay: Yaşar Ercan isimli şahıstan 2 yaşındaki Poyraz bebeğe tecavüz iddiası!

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Uşak'ta yaşanan olayda, Yaşar Ercan isimli şahıs, 2 yaşındaki Poyraz isimli bebeğe tecavüz ve işkencede bulundu. Twitter'de gündem olan olayın detayları, kan dondurdu.

Uşak Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan 2 yaşındaki bebeğin durumunu gören doktor, konuyu hastane polisine bildirdi. Bunun üzerine açığa çıkan vaziyete göre, 2 yaşındaki Poyraz bebek ve annesi, Yaşar Ercan isimli faik tarafından bir evde alıkonuldu. Ercan'ın tecavüz ve işkencelerine dayanamayan Poyraz bebek hastaneye kaldırıldı. Yaşar Ercan ise polis ekipleri tarafından tutuklanarak Uşak cezaevine götürüldü. 

Uşak'ta insanlık dışı olay: Yaşar Ercan isimli şahıstan 2 yaşındaki Poyraz bebeğe tecavüz iddiası!

Poyraz bebeğin anüste yırtılma dışında işkence sonucu beyin kanaması sebebiyle komada olduğu öğrenilirken, edinilen bilgiye göre fail Ercan'ın istismar, hırsızlık, yaralamadan bir çok dosyası bulunuyor.

Konuya ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Uşak'ta insanlık dışı olay: Yaşar Ercan isimli şahıstan 2 yaşındaki Poyraz bebeğe tecavüz iddiası!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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