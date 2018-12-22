Uşak’ta kapatılan hemzemin geçit tartışmaları devam ediyor

Uşak'ta 2 mahalleyi birleştiren ve geçtiğimiz günlerde kapatılan hemzemin geçit tekrara açılacağı belirtildi. Ancak olay mahalle sakinleri ile muhtarlar arasında tartışmalara neden oldu.

Geçidin kapatılmasını protesto etmek ve basın açıklaması yapmak için hemzemin geçitte toplanan mahalle sakinlerine müjdeli haberi Fatih Mahallesi Muhtarı Selim Demir verdi. Ancak vatandaş haberden memnun kalmayarak muhtar Demir ile tartıştı. Hemzemin geçidin önünde bir araya gelen mahalle sakinleri adına basın açıklamasını Demir yaptı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Muhtar Demir; " Bu yol Uşak kurulalı beri var ve devamlı çalışıyor. Benim mahallemde şu an 18 bin Cumhuriyet Mahallesinde ise 40 bin kişi yaşıyor. Bu iki büyük mahalleyi birleştiren bu yolun kapanmasını ne biz ne de çevre sakinlerimiz istiyor. Biz bu yolun açılması için gereken işlemleri yaptık. Bizim bilgimiz olmadan burası çok abes bir şekilde kapatılmış. Bir levha bir konulabilirdi bu kazım işleri uygun değil. Yolun kapanmasından sonra ben Milletvekilimiz Mehmet Altay beyefendi ile 4 sefer görüştüm. Durumu anlattım, izah ettim, buranın açılmasının elzem olduğunu iki mahallenin iletişimini, ulaşımını sağladığını, caminin, ticaret merkezlerinin olduğunu anlattım, kabul ettiler. Bu işle ilgileneceklerini söylediler. Hemen arkasından valimize bu konu intikal etti. Valimiz ile görüştük, sonra TCDD Müdürlüğ yetkilileri "Burayı biz açarız ancak buraya görevli bir personel gerekiyor." Ne yapacak bu personel? Bariyerleri açıp kapatacak, flamalar ile trenin geçişini sağlayacak" denildi. Biz Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın yanına gittik durumu anlattık başkanımız burada güveni sağlayacağını ve bir kişiyi görevlendirebileceğini söyledi" dedi.

Muhtar Demir'in "bu olay çözüldü" şeklinde söylemine ise bazı vatandaşlar ise "çözüldüyse bizim burada ne işimiz var?" diyerek tepki gösterince tartışma yaşandı.

"Şu anda bu problem çözülmüş sayılıyor"

Neticede kapanan hemzemin geçidin açılacağını ve bir personel görevlendirerek hem taşıt hem yaya için güvenli geçiş sağlanacağını vurgulayan Muhtar Demir " Şu anda bu problem çözülmüş sayılıyor. Sayın Belediye Başkanımız, Milletvekilimiz, Uşak Valimiz bu konuyla ilgileniyor, biz bunlara güveniyoruz. Başka güveneceğimiz kimse de yok" dedi.

Grup Fatih Mahallesi Muhtarı Selim Demir ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fadime Meral'in yaptığı açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: İHA