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  3. Uşak’ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Uşak’ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Uşak ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Uşak’ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Uşak ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Uşak genelinde akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı nedeniyle Valilik, il genelinde 26 Aralık 2018 Çarşamba günü eğitime bir gün ara verileceğini bildirdi. Öte yandan yetkililer kar yağışının sabah saatlerine kadar süreceğini belirtirken, sabahın ilk ışıklarıyla don olayının yaşanmasını söylediler. Bu bağlamda sürücülerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri alınması istenildi.

Kaynak: İHA

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