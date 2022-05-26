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Uşak'ta maymun çiçeği virüsü paniğe yol açmıştı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Dünya'da koronavirüsün etkileri hala daha geçmemişken maymun çiçeği virüsü yeni bir endişe yarattı. Vakalar tüm Dünya'da artış göstermeye başlamışken, Uşak'ta bir kişinin vücudunda kabarcıklar görülmesi endişeye yol açtı. Konuyla ilgili olarak Uşak Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

Uşak'ta maymun çiçeği virüsü paniğe yol açmıştı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Uşak'ta Ş.M adında Afganistan uyruklu bir kişinin elinde ve vücudunda kabarcıklar çıkması paniğe yol açtı. Dünya'da artış gösteren maymun çiçeği sonrası yaşanan bu olay Türkiye'de de ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğü iddialarını beraberinde getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de bu virüse rastlanmadığını, Uşak'taki kişinin testi pozitif çıkarsa ilk vaka olacağı bilgisini vermişti. Test sonucuyla ilgili olarak Uşak Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

Uşak'ta maymun çiçeği virüsü paniğe yol açmıştı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

TEST SONUCU NEGATİF

şak Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Uşak'ta maymun çiçeği görüldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtilerek, "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayeneye getirilen yabancı uyruklu bir şahsın ellerinde ve vücudunda kabarcıklar görülmesi üzerine hastadan tedbir amaçlı numune alınmıştır. Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan test sonucu negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Uşak'ta maymun çiçeği virüsü paniğe yol açmıştı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

AŞI YÜZDE 85 ORANINDA KORUMA SAĞLIYOR

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de görüldükten sonra ABD, Kanada, İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail ve İsviçre'de de görüldü. 

Uşak'ta maymun çiçeği virüsü paniğe yol açmıştı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

DSÖ maymun çiçeği aşılarının yüzde 85'e kadar etki gösterdiği haberini vermiş konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ile ilgili olarak gelen sorulara "Bizde bu noktada arkadaşlarla, bilim kuruluyla, özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz, bununla ilgili de istişare halindeyiz." şeklinde cevap vermişti.

 

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