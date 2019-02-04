Uşak'ta otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü

UŞAK'ta otomobille karşı yönden gelen cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Uşak- İzmir yolu Çınar köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir'e giden Fahrettin Hacıoğlu (62) yönetimindeki 35 PN 740 plakalı otomobil, karşıdan gelen Ali Yılmaz yönetimindeki 64 KY 400 plakalı ciple çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki araç da hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Fahrettin Hacıoğlu ile yanındaki eşi Safiye Hacıoğlu (61) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, oğlu Mesut Hacıoğlu ile cipin sürücüsü Ali Yılmaz ise ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mesut Hacıoğlu ve Ali Yılmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uşak Valisi Funda Kocabıyık da kaza yerine giderek bilgi aldı.

Jandarma kazayla, ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

DHA