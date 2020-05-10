Uşak’ta silahlı kavga: 1 yaralı

Uşak'ta sokak ortasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken olay yerinden kaçan şahıs çok geçmeden polis ekiplerince yakalandı.

Olay Kemalöz Mahallesi Şeref Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre V.Ş. ile İ.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine şüpheli V.Ş. adlı şahıs aracından aldığı pompalı tüfekle İ.D.'ye ateş açarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralandığı öğrenilen şahıs, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli şahıs suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA