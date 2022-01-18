Uşak'ta skandal olay! Hastasına ilaç verip tecavüz eden doktor Barış Yağcı tutuklandı! Detaylar mide bulandırdı

Türkiye'yi karıştıran olay Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Daha önce alkol aldıktan sonra bir sokak köpeğini öldüren ve komşularını evleri ile arabalarını kundaklamak suçundan hakkında cezai işlem uygulanan pratisyen doktor Barış Yağcı mide bulandıran bir haberle gündeme geldi.

İÇ ÇAMAŞIRLARI ÇIKARILMIŞ HALDE UYANDI

Alınan bilgilere göre Uşak'ta bir eğlence merkezinde çalışan Yağmur G. rahatsızlandıktan sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu. Doktorun kendisine verdiği ilaç ve alkolün etkisiyle baygın düşen Yağmur G. sabah saatlerinde uyandığında iç çamaşırlarının çıkarılmış olduğunu gördü.

UYKU İLACI VERMİŞ

Tecavüze uğradığını fark eden mağdur kadın, kanepede uyuyan doktor Barış Yağcı'yı uyandırmadan odadan ayrılıp soluğu savcılıkta aldı. Hastaneyi ve şehri karıştıran skandal olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kadının kan testinde doktorun verdiği uyutucu ilaca rastlandı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Barış Yağcı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.