Uşak’ta "Sosyal ve Bilimsel İşbirliği" protokolü imzalandı

Uşak Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Fevzi Çakmak Kız Anadolu İman Hatip Lisesi arasında eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan "Sosyal ve Bilimsel İşbirliği" protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, İslami İlimler, Tıp, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım, Spor Bilimleri, Fen Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri ile lise arasında, bilimsel proje ortaklıkları, akademik destek, sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi amaçlanıyor. Her eğitim-öğretim yılında Uşak Fevzi Çakmak Kız Anadolu İman Hatip Lisesi öğrencilerine, ulusal ve uluslararası konularda bilimsel proje hazırlanması için üniversite tarafından destek verilecek. Öğretmen ve öğrencilere mesleki tanıtım sunumları gerçekleştirilerek, seminer, panel ve konferanslar için akademisyen temini sağlanacak.

Uşak Üniversitesi öğrencileri, toplum hizmeti çalışmaları kapsamında lise ile işbirliği yaparak, değerler eğitimi; "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İHL Meslek dersleri, Arapça, Din Ahlak ve Değerler" alanında çalışmalar gerçekleştirilecek. Öğretim programları ve materyalleri için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile alan araştırmaları hayata geçirilecek. Ayrıca lise öğrencilerine, üniversite kütüphanelerini kullanma, etkinlik/derslere katılabilme, öğretim üyeleri ile buluşma ve kariyer merkezleri hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlanacak.

Kaynak: İHA