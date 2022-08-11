Uşak'ta tır faciası! Otobüs muavini hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı!

Uşak'ta feci bir kaza meydana geldi. Gerçekleşen kazada otobüs, tıra arkadan çarptı. Yaşanan faciadan sonra muavinin hayatını kaybettiği, 43 yolcunun da yaralandığı öğrenildi.

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Alınan bilgilere göre feci kaza gece geç saatlerde İzmir - Uşak Karayolu üzerinde Çınarcık Köyü yakınlarında yaşandı. İddialara göre İ.Ö. (59) kontrolündeki 06 PK 929 plakalı şehirlerarası otobüs, aynı istikamette seyir eden E.A. (42) kontrolündeki 43 AAF 342 plakalı tıra arkadan çarptı.

Uşak'ta tır faciası! Otobüs muavini hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı!

43 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Kazada ön tarafta oturan otobüs muavini Rasim Kutlucan’ın (25) hayatını kaybettiği öğrenilirken, otobüsteki 43 kişinin de yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Uşak'ta tır faciası! Otobüs muavini hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı!

UŞAK VALİSİ OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Turan Ergün basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarda yaralanan 43 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Uşak'ta tır faciası! Otobüs muavini hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı!

Vali Ergün, “Saat 03.00 civarında meydana geliyor kaza. İzmir'den Ankara'ya giden bir yolcu otobüsümüz tırın dorsesine arkadan çarpıyor. Maalesef kazada bir vefat var. Yaralıların tamamı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özel Öztan Hastanesi'ne sevk edildi. Aldığımız bilgilere göre yaralılardan hayati tehlikesi olan yok, bu sevindirici haber. Yol da şu anda tek şeritten trafiğe açık” ifadelerini kullandı.

Uşak'ta tır faciası! Otobüs muavini hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı!

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