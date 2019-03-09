Uşak'ta yediemin dolandırıcılığına 3 tutuklama

UŞAK'ta, işlettikleri yediemin deposu ve otoparkında bulunan hacizli araçların alım ve satımı sırasında dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, dün kent merkezindeki bir otopark ve yediemin deposunu işleten şüphelilerin buradaki hacizli araçlar üzerinde dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. Otoparka ve yediemin deposuna operasyon düzenleyen ekipler M.U, A.D.U, T.K, A.G. ve S.Ö'yü gözaltına aldı. Otopark ve yediemin deposunda yapılan incelemelerde, hacizli araçların bazı parçalarının sökülüp değeri düşürüldükten sonra satın alındığı, çalınan parçaların daha sonra yerine takılıp yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D.U, M.U. ve T.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA