Uşak’ta yoğun kar yağışı etkili oldu

Uşak'ta akşam saatlerinde yaşanan kar yağışı ve tipi nedeniyle çevre ve köy yolları ulaşıma kapanırken, il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Uşak ve çevresinde akşamüzeri yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kent merkezinde D300 karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Uşak-İzmir, Uşak-Ankara, Uşak-Denizli ve Kütahya yolları tipi ve fırtına nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri tam kadro yolları açık tutmak için tuzlama ve açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin birçok köy yolu ise ulaşıma tamamen kapandı.

Öte yandan valilik, yoğun kar yağışı, olası buzlanma ve don olaylarına karşı eğitim ve öğretime kent genelinde bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA